Вероятность введения локдауна и карантина прокомментировала глава Роспотребнадзора

Однако она заявила, что речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах из-за коронавируса в России сегодня не идет.

В России уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики и напомнила о системе информирования населения по номеру «122».

«У нас сегодня есть очень серьезное, укрепившееся и выросшее в общем-то за этот период совершенно новое направление — система информирования населения, телефон „122“. Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы», — цитирует Попову bfm.ru.

Рост показателя по заболеваемости ковидом наблюдается в 80 регионах, снижение — в пяти.