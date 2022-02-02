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Здоровье

Вероятность введения локдауна и карантина прокомментировала глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости отметила, что число заболевших коронавирусом будет расти.

Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Зайкова, altapress.ru

Однако она заявила, что речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах из-за коронавируса в России сегодня не идет.

В России уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики и напомнила о системе информирования населения по номеру «122».

«У нас сегодня есть очень серьезное, укрепившееся и выросшее в общем-то за этот период совершенно новое направление — система информирования населения, телефон „122“. Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы», — цитирует Попову bfm.ru.

Рост показателя по заболеваемости ковидом наблюдается в 80 регионах, снижение — в пяти.

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