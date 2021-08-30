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Здоровье

Весь производимый кислород «Роскосмос» поставляет в медучреждения

«Роскосмос» вот уже три месяца передает практически весь производимый кислород медицинским учреждениям, сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

Медицина. Коронавирус.
Медицина. Коронавирус.
Антон Федотов / altairegion22.ru

«Мы уже в течение трех месяцев передаем почти весь производимый нашими предприятиями кислород в лечебные учреждения, вынужденно перенося из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей. Мы понимаем, что ситуация с ковидом сложная, поэтому помогаем чем можем», — написал Рогозин в Twitter.

Ранее правительство РФ направило более 650 млн рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 регионов, пишет bfm.ru.

В их числе — Алтайский край, Амурская, Архангельская, Иркутская, Кировская, Курганская и Орловская области, Северная Осетия и Хакасия, Забайкалье, Калмыкия, Коми и Дагестан, перечислили на сайте правительства.

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