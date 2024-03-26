Веселая привычка или падение в пропасть. Алтайские врачи рассказали почему «за здоровье» пить вредно

О том, что алкоголь вреден для здоровья, знает каждый. И почти каждый не обходится без увеселительного напитка в праздник. Сложно представить Новый год без шампанского или романтический ужин без вина. Как правильно выпивать, чтобы не испортить здоровье? Когда начинается зависимость? И что делать, если зависим оказался ребенок? На эти и другие вопросы ответили алтайские специалисты.

Вредные традиции

Встречать праздник с алкоголем, «обмывать» радостное событие или «проставляться» на работе — все эти алкогольные традиции способствуют росту алкоголизма в стране, отметил Андрей Иванов, главный врач Алтайского краевого наркологического диспансера в эфире «Катунь. Здоровье».

Долгое время Россия находилась в десятке самых «пьющих» стран мира. Только в прошлом году страна вышла из антирейтинга и заняла 13 место (11,7 л чистого спирта в год на человека), согласно данным ВОЗ. На первых же строчках списка расположились Молдавия (15,2 л), Литва (15 л) и Чехия (14,4 л).

Высокий уровень алкогольной зависимости фиксируют в Сибири. В частности, в пятерку «пьющих» регионов вошла Республика Алтай, отмечает РБК.

Главный врач краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Репкина отмечает, что сибиряки отличаются определенным паттерном употребления алкоголя. Например, предпочитают более крепкие напитки (водка, коньяк и другие).

Виски. Алкоголь. CC0

«На это повлияли местные традиции и суровый климат. К сожалению, виноградники у нас не растут, поэтому вместо вина люди пьют то, что покрепче и доступнее», - рассуждает специалист.

Также на развитие алкоголизма влияют хронический стресс, тяжелый физический труд, напряженная умственная работа и неблагоприятные условия жизни, добавляет Андрей Иванов.

Сказалось и массовое открытие алкогольных магазинов непосредственно в жилых домах. Это лишний раз будит в людях желание выпить, отмечает Татьяна Репкина.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов называет алкоголизм «основным бичом трудоспособного населения».

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Дмитрий Лямзин

Травиться в меру

Врачи не устают напоминать: алкоголь – это нейротоксичный яд. Под ударом прежде всего оказывается центральная нервная система. А также все органы и системы человека.

И все же большинству людей сложно отказаться от алкоголя совсем. Поэтому врачи предлагают сократить его количество до минимума. С точки зрения ВОЗ, допустимыми дозами считаются 100-150 граммов крепких спиртных напитков (водка, коньяк и другие), 200-250 граммов сухого вина или шампанского, и до 0,5 л некрепкого пива.

Такие дозы не несут нагрузки на организм. Но при условии, что человек будет пить только один вид напитка небольшими порциями. И не чаще одного раза в две-три недели, подчеркивает Андрей Иванов.

Бар. Пиво. СС0

От привычки до болезни

Алкоголь коварен тем, что вызывает зависимость не сразу. Человеку сложно определить, когда именно он становится заложником пагубной привычки. Андрей Иванов называет несколько тревожных звоночков, на которые следует обратить внимание.

В первую очередь о зависимости говорит болезненная тяга к алкоголю. Мысли о нем преследуют человека постоянно, он стремится в компании, в которых любят выпить, а все неотложные дела готов бросить ради возможности повеселиться.

Затем будущий алкоголик теряет контроль над количеством выпитого алкоголя. Начав пить, он уже не может остановиться. А утром снимает похмелье очередной дозой напитка.

Следующий симптом - провалы в памяти после опьянения. Пациент не может вспомнить отдельные эпизоды вечера, в который выпивал. Особенно это характерно для тех, кто пьет в течение нескольких дней.

Тяжелая стадия начинается тогда, когда человек выпивает постоянно и ради алкоголя бросает семью, друзей и близких.

Пьянство. Алкоголизм. Pixabay.com

«Чаще всего пациент не осознает до конца, что страдает от алкоголизма. Девять из десяти алкоголиков отрицают свое заболевание. Это такая психологическая защита», - рассказывает Андрей Иванов.

Чтобы понять, есть ли у пациента проблемы с употреблением алкоголем, можно пройти опросник CAGE. Он содержит четыре простых вопроса: Говорили ли вам или задумывались ли вы сами, что вам необходимо сокращать употребление алкоголя? Раздражает ли вас, когда вас критикуют за употребление алкоголя? Испытывали ли вы чувство вины? Употребляли ли вы алкоголь для поднятия тонуса утром или после похмелья? Два и более положительных ответа говорят о том, что зависимость есть.

Врачи подчеркивают, что самостоятельно справиться с алкогольной зависимостью очень сложно. Помощь врача в такой ситуации просто необходима. Получить ее можно в краевом наркологическом центре, а также в наркологическом кабинете центральной районной больницы.

В краевом наркологическим диспансере есть большая лабораторная база для точной диагностики алкогольной зависимости и ее последствий. Наркологи могут направить больного к узким специалистам: кардиологам, неврологам и пр.

Алкоголь. CC0

Замена родительской любви

Согласно официальной статистике, россияне впервые пробуют алкоголь в 13 лет. Такие цифры сообщает Наталья Казанцева, заведующая диспансерно-поликлиническим отделением наркологического диспансера.

«Складывается неутешительная тенденция омоложения пациентов подростковой наркологии. Сегодня в отделении принимают даже детей 10 лет», - отмечает специалист.

Причины развития детского алкоголизма могут быть разными. И ребенок не обязательно должен быть из неблагополучной семьи.

«Есть такой термин «внешне благополучная семья». В такой семье хороший достаток, благоприятные бытовые условия. Но вот главного - тепла и доверия - нет. И это очень сильно сказывается на ребенке. В результате чего он старается восполнить ее недостаток любыми способами, в том числе и алкоголем», - рассказывает специалист.

Школьник. Подросток. СС0

Наталья Казанцева подчеркивает, что нет ничего страшного в том, чтобы обратиться за помощью к врачам, в том числе в наркологический диспансер. Сделать это можно анонимно.

«С пациентом работают нарколог-психиатр, психолог и специалисты по социальной работе. В лечении применяется комплексный подход. Врачи помогают выстроить доверительные отношения с родителями, адаптироваться в обществе и найти новые увлечения, помимо алкоголя», - рассказывает специалист.

Начинать с себя, а не с ребенка

Андрей Иванов заявляет, что употребление алкоголя в детском и подростковом возрасте недопустимо. Но чтобы оградить ребенка от пагубной привычки, в первую очередь стоит начать с себя.

«Прежде чем начать разговор с ребенком, необходимо оценить собственное поведение. Родители должны транслировать то поведение, которое они ожидают от своего ребенка. Ведь они в глазах своего чада — неоспоримый авторитет, на который можно равняться. А если вы регулярно выпиваете и курите, а потом говорите ребенку, что так нельзя — разве он вас послушает?» - считает Наталья Казанцева.

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