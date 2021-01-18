Весной в гражданский оборот поступит третья российская вакцина от коронавируса

Разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук вакцина против коронавируса может поступить в гражданский оборот в марте, сообщает ТАСС .

«Нашу <вакцину от коронавируса) ждать в гражданском обороте, наверное, в районе марта», — сказал замдиректора центра Константин Чернов в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

По словам Чернова, в геноме коронавируса уже было обнаружено более 50 различных белков, пишет bfm.ru.

«Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита, она будет более комплексная», — пояснил он.

Чернов напомнил, что этот препарат, в отличие от других зарегистрированных в мире вакцин, содержит в себе цельный, но убитый коронавирус, а не его часть, отмечает «Говорит Москва».

В России на сегодня зарегистрированы две отечественные вакцины — «Спутник V» от Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

18 января началась массовая вакцинация россиян.