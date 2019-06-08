Ветеринар сделал коту протезы для лапок на 3D-принтере

Телеканал 360 сообщает, что бездомный кот Рыжик отморозил лапы в Томске в 40-градусный мороз. Его спасли и он попал в новосибирскую клинику к врачу-хирургу Сергею Горшкову. Насадки для лап выполнен на основе штифтов со специальным покрытием. Их напечатаны на 3D-принтере. Такие протезы хорошо приживаются и животные воспринимают лапы как свои, передает телеканал 360.

Подобные протезы уже устанавливали животным, но Рыжик первым получил четыре новые лапки. Пока его шаги неуверенные. Потребуется время, чтобы он начал не быстро ходить и бегать.