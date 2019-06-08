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Здоровье

Ветеринар сделал коту протезы для лапок на 3D-принтере

Новосибирские ветеринары сделали томскому коту лапы-импланты. Видео с первыми шагами когда-то бездомного бродяги появилось в сети.

Кот Рыжик.
Кот Рыжик.
Телеканал 360

Телеканал 360 сообщает, что бездомный кот Рыжик отморозил лапы в Томске в 40-градусный мороз. Его спасли и он попал в новосибирскую клинику к врачу-хирургу Сергею Горшкову. Насадки для лап выполнен на основе штифтов со специальным покрытием. Их напечатаны на 3D-принтере. Такие протезы хорошо приживаются и животные воспринимают лапы как свои, передает телеканал 360.

Подобные протезы уже устанавливали животным, но Рыжик первым получил четыре новые лапки. Пока его шаги неуверенные. Потребуется время, чтобы он начал не быстро ходить и бегать.

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