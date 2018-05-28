Вид на Molly со спины. Солистка группы "Серебро" порадовала поклонников откровенным фото

Солистка группы "Серебро" Ольга Серебякина показала себя в Instagram со спины в купальнике, чем вызвала бурный восторг у поклонников.
В этом посте Molly (Ольга также выступает под этим псевдонимом) представила текст песни на английском языке, который исполнила участница проекта "Песни" на ТНТ Soufee. Однако фанаты звезды сосредоточились на ее фигуре, отметив, что девушка выглядит очень сексуально.
Вообще, воспитанница Макса Фадеева частенько балует своих поклонников подобными снимками.
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