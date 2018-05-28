Здоровье

Вид на Molly со спины. Солистка группы "Серебро" порадовала поклонников откровенным фото

Сегодня, 19:21.
Здоровье

Солистка группы "Серебро" Ольга Серебякина показала себя в Instagram со спины в купальнике, чем вызвала бурный восторг у поклонников.

Ольга Серябкина показал новое "горячее" фото. 27 мая 2018 года.
Ольга Серябкина показал новое "горячее" фото. 27 мая 2018 года. Фото : www.instagram.com/serebro_official.

В этом посте Molly (Ольга также выступает под этим псевдонимом) представила текст песни на английском языке, который исполнила участница проекта "Песни" на ТНТ Soufee. Однако фанаты звезды сосредоточились на ее фигуре, отметив, что девушка выглядит очень сексуально.

Вообще, воспитанница Макса Фадеева частенько балует своих поклонников подобными снимками.

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