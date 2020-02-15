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15 февраля -9°C

Видеокамеры, гинекологи: эксперт расказал о секретных установках в кабинетах

Врач объяснил смысл установки видеокамер в кабинетах гинекологов. Якобы это необходимо для контроля качества работы и антитеррористической безопасности. Более того, пациенты сами подписывают разрешение на обработку персональных данных, где есть предупреждение об аудио- и видеосъемке.

В лаборатории
В лаборатории
Надежда Будрина

Главврач калининградского роддома № 4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, считает, что видеозапись не только законна, но и необходима.

Однако жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА Новости, что обратилась в региональный Минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов установлена видеокамера, которую она заметила во время приема.

В обращении девушка указала, что видеосъемка нарушает ее права, и просила убрать камеры. Недовольная отметила, что о съемке ее никто не предупреждал о съемках. Следственное управление СК по Калининградской области начало доследственную проверку.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном аппарате ведомства, пишет BFM.ru.

«Видно рабочее место врача. Информация вся закрытая, расширить объем получаемой информации не представляется возможным технически. Затемнение позиции пациента проводится на аппаратном уровне при монтаже самой камеры, изменить это дистанционно невозможно», — сказал Олег Седнев, главный врач калининградского роддома № 4 .

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