Видеокамеры, гинекологи: эксперт расказал о секретных установках в кабинетах

Главврач калининградского роддома № 4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, считает, что видеозапись не только законна, но и необходима.
Однако жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА Новости, что обратилась в региональный Минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов установлена видеокамера, которую она заметила во время приема.
В обращении девушка указала, что видеосъемка нарушает ее права, и просила убрать камеры. Недовольная отметила, что о съемке ее никто не предупреждал о съемках. Следственное управление СК по Калининградской области начало доследственную проверку.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном аппарате ведомства, пишет BFM.ru.
«Видно рабочее место врача. Информация вся закрытая, расширить объем получаемой информации не представляется возможным технически. Затемнение позиции пациента проводится на аппаратном уровне при монтаже самой камеры, изменить это дистанционно невозможно», — сказал Олег Седнев, главный врач калининградского роддома № 4 .