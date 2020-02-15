Видеокамеры, гинекологи: эксперт расказал о секретных установках в кабинетах

Врач объяснил смысл установки видеокамер в кабинетах гинекологов. Якобы это необходимо для контроля качества работы и антитеррористической безопасности. Более того, пациенты сами подписывают разрешение на обработку персональных данных, где есть предупреждение об аудио- и видеосъемке.

Главврач калининградского роддома № 4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, считает, что видеозапись не только законна, но и необходима.

Однако жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА Новости, что обратилась в региональный Минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов установлена видеокамера, которую она заметила во время приема.

В обращении девушка указала, что видеосъемка нарушает ее права, и просила убрать камеры. Недовольная отметила, что о съемке ее никто не предупреждал о съемках. Следственное управление СК по Калининградской области начало доследственную проверку.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном аппарате ведомства, пишет .