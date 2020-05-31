Вылечит за неделю. Минздрав одобрил первое в России лекарство от COVID-19

Первый в России препарат от коронавируса одобрен Минздравом России, передает Lenta.ru . Это отечественное лекарство, и в Минздраве считают, что оно, возможно, свое многообещающее в мире против COVID-19.

Информация о том, что препарат «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций и «ХимРар» одобрен Минздравом, сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование лекарственного средства — «Фавипиравир». Ранее оно применялось при лечении лихорадки Эбола.

«Авифавир» является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире", — считает гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Лекарства. visualhunt.com

Чуть раньше главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь заявил, что лечение от коронавирусной инфекции с применением нового препарата будет занимать не более недели.

Надо сказать, что клинические испытания японского препарата «Фавипиравир» начались в российских больницах апреле и на пациентах с COVID-19. Этот препарат не продавался на рынке из-за негативных эффектов на беременных.

Ранее altapress.ru сообщил, что в новосибирском центре «Вектор» разработали вакцину против этого заболевания. Ее клинические испытания начнутся в июне. А к сентябрю в стране будет вакцина — ее можно будет закапывать в нос.

По данным на 30 мая в Алтайском крае общее число заразившихся COVID-19 составило 1779 человек.