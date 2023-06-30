Выпавшего из окна сына Ефремова подключили к аппарату ИВЛ

Сейчас актер находится без сознания, а его жизнь поддерживает аппарат ИВЛ. Николаю провели уже две операции, а также установили аппарат наружной фиксации бедра.
У актера при поступлении в больницу не обнаружили признаков опьянения. А в больницу его привезли как неизвестного. Риск смерти пациента крайне высок.
Сейчас, по мнению докторов, высока вероятность остаться инвалидом на всю жизнь. Врачи рассматривают два варианта: либо он не выживет, либо станет человеком с ограниченными возможностями.
Напомним, что Николай Ефремов выпал из окна вечером 30 июня. Мужчина заявил, что сделал это случайно и никого не винит в падении.