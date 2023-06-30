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Здоровье

Выпавшего из окна сына Ефремова подключили к аппарату ИВЛ

Врачи дают неутешительные прогнозы, а сейчас 31-летнего Николая Ефремова подключили к аппарату ИВЛ, сообщает Mash.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Сейчас актер находится без сознания, а его жизнь поддерживает аппарат ИВЛ. Николаю провели уже две операции, а также установили аппарат наружной фиксации бедра.

У актера при поступлении в больницу не обнаружили признаков опьянения. А в больницу его привезли как неизвестного. Риск смерти пациента крайне высок.

Сейчас, по мнению докторов, высока вероятность остаться инвалидом на всю жизнь. Врачи рассматривают два варианта: либо он не выживет, либо станет человеком с ограниченными возможностями.

Напомним, что Николай Ефремов выпал из окна вечером 30 июня. Мужчина заявил, что сделал это случайно и никого не винит в падении.

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