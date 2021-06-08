Вирус глупости обнаружили после долгих исследований ученые

Половина населения может быть заражена вирусом глупости, изменяющим функции мозга — к такому выводу пришли американские ученые из медуниверситета Джона Хопкинса, пишет Pravda.Ru.

Специалисты исследовали слизистые оболочки человека и неожиданно обнаружили в ротоглотке некоторых здоровых людей вирус — ATCV-1, который влияет на когнитивные способности.

По данным ученых, этот вирус, хоть и не сильно, но снижает память и способность людей к познанию.

Оказалось, что из 90 обследованных американцев вирус «глупости» нашли у 40 человек, пишет News.ru. При этом у тех, у кого на слизистой рта и носа «живет» ATCV-1, показали худшие результаты в тестах на внимание и на визуальную обработку информации.