Вирусолог объяснил причину побочных эффектов от вакцины против коронавируса

После вакцинации от коронавируса человек может почувствовать слабость, ломоту, иногда поднимается температура. Это связано с реакцией организма на вирусный белок, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, пишет 360tv.ru.

По его словам, в вакцине «Спутник V» от Центра Гамалеи содержатся 10 микрограммов аденовирусного белка. Реакция на его не зависит от иммунитета, это особенности организма.

«Вирусный белок обладает своей токсичностью. Вот она и проявляется. Кто-то менее чувствителен к этой токсичности, кто-то больше. Ничего плохого и опасного это не представляет», — сказал Альтштейн.

Врач добавил, что реакция на белки обычно держится несколько часов. Для здорового человека это совершенно неопасно. Он напомнил, что вакцины против гриппа, используемые несколько десятилетий, тоже в качестве реакции дают температуру.

На препарат от коронавируса побочная реакция, по предварительным данным, появляется у 40% привитых.