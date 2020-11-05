Вирусолог рассказал о рисках повторного заражения коронавирусом

О том, какова вероятность повторно заразиться коронавирусом и в какой форме может протекать заболевание во второй раз профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в интервью радио Sputnik.

В первую очередь ученый предупредил о том, что даже переболевшим не стоит расслабляться. Людям, перенесшим болезнь, нужно помнить, что полученной защиты может быть недостаточно, поэтому не стоит забывать о простых мерах предосторожности.

Масочный режим. Коронавирус. CC0

Он также отметил, что повторное заражение коронавирусом хоть и возможно, но происходит реже, чем первичное заболевание.

«Кроме того, такая повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжелой, чем первая», — объяснил вирусолог.

Ученый отметил, что предположить вероятность повторного заражения можно в зависимости от иммунного ответа во время болезни.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия. instagram.com/dcak22

Анатолий Альтштейн,

вирусолог:

Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно. Будет ли эта инфекция тяжелее протекать или нет во второй раз, то это вопрос, который пока недостаточно изучен.