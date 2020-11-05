Вирусолог рассказал о рисках повторного заражения коронавирусом

В первую очередь ученый предупредил о том, что даже переболевшим не стоит расслабляться. Людям, перенесшим болезнь, нужно помнить, что полученной защиты может быть недостаточно, поэтому не стоит забывать о простых мерах предосторожности.
Он также отметил, что повторное заражение коронавирусом хоть и возможно, но происходит реже, чем первичное заболевание.
«Кроме того, такая повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжелой, чем первая», — объяснил вирусолог.
Ученый отметил, что предположить вероятность повторного заражения можно в зависимости от иммунного ответа во время болезни.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
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Анатолий Альтштейн,
вирусолог:
Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно. Будет ли эта инфекция тяжелее протекать или нет во второй раз, то это вопрос, который пока недостаточно изучен.
Факт
По данным на 4 ноября в Алтайском крае было выявлено 221 новый заболевший, умерли 12 инфицированных. Общее же число превысило 20 тыс. человек. Таким образом, Алтайский край до сих пор входит в ТОП-16 регионов России по распространению заболевания.