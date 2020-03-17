Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 марта 2°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Вирусолог рассказала россиянам, как сделать антисептик в домашних условиях. Рецепты

Изготовить антибактериальную жидкость для рук можно самостоятельно в домашних условиях, пишет «Вечерняя Москва».

Китай, вирус.
Китай, вирус.
CC0

Несколько рецептов привела замглавы Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского врач-вирусолог Евгения Селькова.

  • Ингредиенты: глицерин (14,5 миллилитра), спирт или алкоголь, градус которого не ниже 70 (800 миллилитров), вода дистиллированная (20 миллилитров) и перекись водорода (42 миллилитра). Все эти средства необходимо перемешать, перелить в удобную емкость и пользоваться.
  • Глицерин (14,5 миллилитра), изопропиловый спирт (750 миллилитров), вода дистиллированная (20 миллилитров), перекись водорода (42 миллилитра). Смешать все и хранить в отдельном сосуде.
  • Медицинский спирт (160 миллилитров; чем выше процент, тем лучше) и гель алоэ.
  • Одна столовая ложка воды, пять столовых ложек водки, пять капель эфирного масла лаванды, одна чайная ложка сока алоэ и пять граммов хлорогексидина. Все компоненты необходимо смешать, немного настоять и использовать. При желании можно перелить в отдельные емкости.

Медик подчеркнула — использование антибактериальных средств не заменит обычного мытья рук с водой и мылом.

Грамотное мытье рук лучше смывает вирус, чем обработка дезинфицирующими жидкостями, считают многие врачи, пишет «Росбапт».

Совет

Сначала как следует надо мыть руки, а затем наносить на них антисептик. Если нет возможности нормально помыть руки, то можно использовать влажные салфетки либо обработать ладони спиртом.

Из штаба

По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано уже 93 случая инфицирования.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость