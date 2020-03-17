Вирусолог рассказала россиянам, как сделать антисептик в домашних условиях. Рецепты

Изготовить антибактериальную жидкость для рук можно самостоятельно в домашних условиях, пишет « Вечерняя Москва ».

Несколько рецептов привела замглавы Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского врач-вирусолог Евгения Селькова.

Ингредиенты: глицерин ( 14,5 миллилитра), спирт или алкоголь , градус которого не ниже 70 ( 800 миллилитров), вода дистиллированная ( 20 миллилитров) и перекись водорода ( 42 миллилитра). Все эти средства необходимо перемешать , перелить в удобную емкость и пользоваться.

14,5 миллилитра), спирт или алкоголь градус которого не ниже 70 800 миллилитров), вода дистиллированная 20 миллилитров) и перекись водорода 42 миллилитра). Все эти средства необходимо перемешать перелить в удобную емкость и пользоваться. Глицерин ( 14,5 миллилитра), изопропиловый спирт ( 750 миллилитров), вода дистиллированная ( 20 миллилитров), перекись водорода ( 42 миллилитра). Смешать все и хранить в отдельном сосуде.

14,5 миллилитра), изопропиловый спирт 750 миллилитров), вода дистиллированная 20 миллилитров), перекись водорода 42 миллилитра). Смешать все и хранить в отдельном сосуде. Медицинский спирт ( 160 миллилитров; чем выше процент , тем лучше) и гель алоэ.

160 миллилитров; чем выше процент тем лучше) и гель алоэ. Одна столовая ложка воды , пять столовых ложек водки , пять капель эфирного масла лаванды , одна чайная ложка сока алоэ и пять граммов хлорогексидина. Все компоненты необходимо смешать , немного настоять и использовать. При желании можно перелить в отдельные емкости.

Медик подчеркнула — использование антибактериальных средств не заменит обычного мытья рук с водой и мылом.

Грамотное мытье рук лучше смывает вирус, чем обработка дезинфицирующими жидкостями, считают многие врачи, пишет «Росбапт».

Совет

Сначала как следует надо мыть руки, а затем наносить на них антисептик. Если нет возможности нормально помыть руки, то можно использовать влажные салфетки либо обработать ладони спиртом.

Из штаба

По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано уже 93 случая инфицирования.