Вирусолог рассказала россиянам, как сделать антисептик в домашних условиях. Рецепты

Несколько рецептов привела замглавы Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского врач-вирусолог Евгения Селькова.
- Ингредиенты: глицерин (14,5 миллилитра), спирт или алкоголь, градус которого не ниже 70 (800 миллилитров), вода дистиллированная (20 миллилитров) и перекись водорода (42 миллилитра). Все эти средства необходимо перемешать, перелить в удобную емкость и пользоваться.
- Глицерин (14,5 миллилитра), изопропиловый спирт (750 миллилитров), вода дистиллированная (20 миллилитров), перекись водорода (42 миллилитра). Смешать все и хранить в отдельном сосуде.
- Медицинский спирт (160 миллилитров; чем выше процент, тем лучше) и гель алоэ.
- Одна столовая ложка воды, пять столовых ложек водки, пять капель эфирного масла лаванды, одна чайная ложка сока алоэ и пять граммов хлорогексидина. Все компоненты необходимо смешать, немного настоять и использовать. При желании можно перелить в отдельные емкости.
Медик подчеркнула — использование антибактериальных средств не заменит обычного мытья рук с водой и мылом.
Грамотное мытье рук лучше смывает вирус, чем обработка дезинфицирующими жидкостями, считают многие врачи, пишет «Росбапт».
Совет
Сначала как следует надо мыть руки, а затем наносить на них антисептик. Если нет возможности нормально помыть руки, то можно использовать влажные салфетки либо обработать ладони спиртом.
Из штаба
По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано уже 93 случая инфицирования.