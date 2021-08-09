Вирусолог выступил против массовой вакцинации детей от ковида

«Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований. Дети в целом болеют все равно принципиально легче», — сказал Максютов.
При этом вирусолог отметил — иметь в наличии инструмент защиты детей от коронавируса все же надо, поскольку новые штаммы могут оказаться чувствительными и для молодых организмов, пишет News.ru.
Ранее Минобрнауки заявило, что не станет требовать от студентов обязательной вакцинации.