Вирусолог выступил против массовой вакцинации детей от ковида

В настоящее время нет никаких оснований говорить о необходимости массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса даже после сертификации соответствующей вакцины, заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

«Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований. Дети в целом болеют все равно принципиально легче», — сказал Максютов.

При этом вирусолог отметил — иметь в наличии инструмент защиты детей от коронавируса все же надо, поскольку новые штаммы могут оказаться чувствительными и для молодых организмов, пишет News.ru.

Ранее Минобрнауки заявило, что не станет требовать от студентов обязательной вакцинации.