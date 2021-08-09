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Здоровье

Вирусолог выступил против массовой вакцинации детей от ковида

В настоящее время нет никаких оснований говорить о необходимости массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса даже после сертификации соответствующей вакцины, заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

Вакцинация.
Вакцинация.
CC BY-NC-ND 2.0, visualhunt.com

«Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований. Дети в целом болеют все равно принципиально легче», — сказал Максютов.

При этом вирусолог отметил — иметь в наличии инструмент защиты детей от коронавируса все же надо, поскольку новые штаммы могут оказаться чувствительными и для молодых организмов, пишет News.ru.

Ранее Минобрнауки заявило, что не станет требовать от студентов обязательной вакцинации.

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