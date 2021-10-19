Вирусологи: четвертая волна COVID-19 в России пойдет на спад зимой

Вирусологи спрогнозировали спад четвертой волны коронавируса в России. Он ожидается к январю 2022 года, передает « URA.RU ».

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил изданию, что инфекция «сдаст позиции» примерно в тот же период, что и в прошлом году. При этом неизвестно, ослабят ли с очередным спадом ковидные ограничения.

«Я думаю, что, если взять картину прошлого года, примерно один в один она и должна совпасть. Какие-нибудь массовые праздники, каникулы, введение карантинных мероприятий, опять же все зависит от каждого конкретного региона», — отметил эксперт.

Волчков добавил: разница между нынешней и прошлогодней эпидситуациями — в том, что сейчас в стране есть несколько вакцин от ковида.

Сообщается, что на улучшение инфекционной обстановки может повлиять формирование коллективного иммунитета.