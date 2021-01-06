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Здоровье

Вирусологи назвали хороший и плохой сценарии развития ситуации с коронавирусом

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отметил, что если коронавирус не будет мутировать, то эпидемия спадёт после появления у большой части населения иммунитета в результате вакцинации или болезни.

Врачи. Пандемия
Врачи. Пандемия
ССО.

«Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдёт в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учётом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию», — добавил он.

По словам ученого, пока сложно делать точные прогнозы относительно одного из этих вариантов развития событий.

В то же время доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова считает, что заболеваемость коронавирусом постепенно пойдет на спад.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

«Учитывая, что вирус может мутировать, то возможно, что до июня мы будем фиксировать заболеваемость. Конечно, не такие высокие цифры, но коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции», — пояснила она.

Она прогнозирует начало спада заболеваемости весной, хотя предупреждает о возможной второй волне роста заболеваемости ОРВИ в этот период.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов полагает, что заболеваемость COVID-19 значительно снизится после появления иммунитета у 30% населения России, а при наличии антител у 60—70% россиян коронавирус исчезнет.

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