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Здоровье

Вирусологи назвали самый «верный» способ заразиться Covid-19

Передача коронавируса по воздуху или через касания маловероятна, пишет RTL Today, ссылаясь на заявление немецких вирусологов.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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Единственный способ заразиться — это «вдохнуть капли», которые выделяются при кашле и чихании инфицированного COVID-19, настаивают эксперты.

В проведенном исследовании ученые выясняли способность коронавируса Covid-19 выживать вне организма носителя. И пришли к выводу, что COVID-19 не выживет, к примеру, на дверной ручке или поверхности телефона, сообщает РЕН ТВ. Кроме того, маловероятно заражение коронавирусной инфекцией в супермаркете или ресторане, подчеркивает Москва 24.

Вирусологи из института региона Хайнсберг заявили, что возбудитель COVID-19 чувствителен к высыханию, а заражение случалось, «когда люди долго и близко контактировали», отмечают «Известия.»

Наибольшее число выздоровевших пациентов находится в Германии (95 тыс. человек), далее следуют Испания (82 тыс.), Китай (77 тыс.), США (75 тыс.) и Иран (61 тыс.), пишет ТСН.

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