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19 июня 15°C
Здоровье

«Высочайшее чувство ответственности и стойкости». Яков Шойхет поздравляет медиков Алтая с профессиональным праздником

В канун профессионального праздника к работникам отрасли здравоохранения обратился прославленный врач профессор Яков Шойхет — доктор медицинских наук, член-корреспондент Академии наук России, президент Медицинской палаты Алтайского края.

Яков Шойхет.
Яков Шойхет.
Анна Зайкова

Яков Шойхет,
президент Медицинской палаты Алтайского края:

Счастлив принадлежать к той части людей, смысл жизни которых — оказывать помощь страдающим от недугов и живущим надеждой на восстановление своего здоровья.

«Наступает День медицинского работника. Мы его встретим в непривычной обстановке. С ускорением биения сердца, с волнением обращаюсь к врачам, медицинским сестрам, санитаркам, всем, кто обеспечивает функционирование лечебных учреждений», — говорится в обращении известного алтайского врача.

Характеризуя атмосферу праздника Яков Шойхет отмечает: «В эти трудные дни, обусловленные невиданной пандемией, отрасль вынужденно производит неотложную перестройкой системы здравоохранения. Эта система ранее была плохо адаптирована к новому возбудителю болезни с огромной контагиозностью. Медики Алтая проявили высочайшее чувство ответственности и стойкости, героизма и самоотверженности, оставшись на своих рабочих местах, борясь за жизни наших пострадавших соотечественников. Счастлив принадлежать к той части людей, смысл жизни которых — оказывать помощь страдающим от недугов и живущим надеждой на восстановление своего здоровья».

Яков Шойхет.
Яков Шойхет.
Анна Зайкова

Факт

В здравоохранении края, подведомственном Минздраву АК, занято 53 986 человек. Из них:
— 8 400 врачей
— 22 000 медсестер
— 2 900 санитарок.

В Алтайском крае действует 157 лечебных учреждений системы Минздрава, также работают десятки ведомственных и частных учреждений здравоохранения.

Яков Шойхет,
президент Медицинской палаты Алтайского края:

Прошу всех каждую минуту думать о своей собственной безопасности, безопасности своих семей, коллег по работе. Будьте примером должного поведения на улицах и в общественных местах. Поздравляю медицинских работников с праздником! Здоровья, счастья, радости в жизни, благополучия вам, дорогие коллеги! И, конечно, заслуженных слов признательности со стороны пациентов!

Справка

День Медицинского работника страна отмечает уже в 39-й раз: он учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1.10.1980 г. Праздник отмечается каждый год в третье воскресенье июня. В этом году профессиональный праздник медиков состоится 21 июня. Этот праздник отмечают не только в России, но и в некоторых странах бывшего СССР.

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