Витамин D в муке поможет снизить усталость и мышечные боли

Обогащение витамином D определенных продуктов, включая пшеничную муку, может способствовать снижению усталости, мышечных болей и риска развития сердечной недостаточности, к такому выводу пришла группа британских ученых на основании проведенного исследования, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.

Ученые утверждают, что недостаток «солнечного витамина» может иметь негативные последствия для костной ткани, быть причиной воспалительных процессов, а также развития диабета. Кроме того, дефицит данного витамина приводит к возникновению рахита, мышечной слабости и депрессии.

Особенно ярко дефицит этого витамина проявляется в зимний период. По этой причине эксперты рекомендуют добавлять витамин D в продукты, в том числе в муку, которая входит в состав многих блюд.

Витамин D представляет собой группу биологически активных веществ, которые включают холекальциферол и эргокальциферол. Холекальциферол при этом необходим почти для 3 тыс. происходящих в организме процессов. Он синтезируется под воздействием ультрафиолетовых лучей в коже, а также поступает в организм из пищи — рыбий жир, яичный желток, масло, печень, а также дрожжи.