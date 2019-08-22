Витамин D в муке поможет снизить усталость и мышечные боли

Ученые утверждают, что недостаток «солнечного витамина» может иметь негативные последствия для костной ткани, быть причиной воспалительных процессов, а также развития диабета. Кроме того, дефицит данного витамина приводит к возникновению рахита, мышечной слабости и депрессии.
Особенно ярко дефицит этого витамина проявляется в зимний период. По этой причине эксперты рекомендуют добавлять витамин D в продукты, в том числе в муку, которая входит в состав многих блюд.
Витамин D представляет собой группу биологически активных веществ, которые включают холекальциферол и эргокальциферол. Холекальциферол при этом необходим почти для 3 тыс. происходящих в организме процессов. Он синтезируется под воздействием ультрафиолетовых лучей в коже, а также поступает в организм из пищи — рыбий жир, яичный желток, масло, печень, а также дрожжи.