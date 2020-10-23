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Здоровье

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России невозможен возврат к бюджетной медицине

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что России не следует возвращаться к бюджетной медицине, поскольку она зависит от федеральных средств, которых немного в регионах, пишут РИА Новости.

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«Я не являюсь сторонником бюджетной медицины. Даже при всех имеющихся недостатках той страховой медицины, которая у нас сегодня есть, лучше устранять эти недостатки и дорабатывать законодательство, чем возвращаться к бюджетной медицине», — сказала Голикова.

Вице-премьер объяснила, что бюджетная медицина зависит от федеральных средств: на здравоохранение может тратиться «большее или меньшее количество денег». Прежде всего это характерно для регионов, так как зачастую дефицит складывается именно там.

С другой стороны, поднять всю медицину на федеральный уровень, сделав ее бюджетной, невозможно, потому что это приведет к глобальному перераспределению доходов.

«В условиях такого уровня дифференциации, который мы имеем сейчас по регионам, несмотря на все механизмы выравнивания, мы, скорее всего, получим негативный, а не позитивный эффект», — добавила Голикова.

Она подчеркнула, что еще одним важным аргументом в пользу страховой медицины можно назвать то, что она подчиняется базовому закону об основах социального страхования.

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