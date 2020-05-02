Выявлена неожиданная опасность медицинских масок

Медицинские маски, ношение которых рекомендовано в условиях пандемии, представляют опасность для здоровья, заявил исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин в эфире радио Sputnik .

Эксперт заявил, что проблемы в данном случае возможны уже после того, как маска перестает эксплуатироваться. По словам Нагибина, маска, помещенная в пакет для мусора, становится рассадником инфекции.

«Распад инфекции в домашних условиях происходит до семи дней, а на улице это происходит за 24 часа», — цитирует его «Звезда».

В качестве путей решения проблемы Андрей Нагибин назвал отмену ручной переработки «вторички», поскольку люди, задействованные в ней, подвергаются большой опасности.

По словам эксперта, медицинские отходы класса «Б» следует определить в отельную цепочку вывоза и обеспечить ее специальными контейнерами для масок, перчаток и тому подобного.

Собранный мусор такого рода он также предлагает уничтожать полностью.