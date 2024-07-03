Выйти целым из воды. Как любители нырять ломают шею и остаются инвалидами, рассказал нейрохирург

С открытием летнего купального сезона количество тяжелых пациентов заметно увеличилось в Краевой клинической больнице сокрой медицинской помощи. Большая часть из них поступает с серьезными переломами из-за того, что неудачно нырнули в реку. Как обычное развлечение может обернуться инвалидностью и даже смертью, рассказали врачи больницы Евгений Черданцев и Алексей Иванов.

Травма ныряльщика

Травму, полученную при нырянии в воду, так и называют — травма ныряльщика. Для нее характерен перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга вследствие резкого удара головой о дно.

"Чаще всего повреждаются 4, 5 и 6 позвонки шейного отдела. При ударе о дно деформируется позвоночный канал, что приводит к травматизации или сдавливанию спинного мозга", — рассказывает заведующий отделением нейрохирургии Евгений Черданцев.

Основная часть пострадавших — это подростки от 14 лет и молодые люди до 40 лет. Как правило, человек ныряет в воду с большой высоты, с разбегу или кувырком, совершенно позабыв о правилах безопасности. В результате он ударяется о каменистое дно, натыкается на металлический мусор или затопленные деревья и получает травму.

Лето, пляж, отдых. CC0

На сегодняшний день в стационаре находятся два пациента — у них тяжелые травмы, которые они получили во время ныряния. Оба прооперированы. Врачи сообщают, что один пациент в тяжелом состоянии — у него парализованы конечности. Сейчас он находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких.

Всего в больницу скорой медицинской помощи каждый год поступает более 30 пациентов с "травмой ныряльщика".

Одна секунда от гибели

Как можно убедиться, веселое ныряние в воду может обернуться страшными последствиями. По данным медучреждения, около 2/3 травм заканчиваются смертью пострадавшего, поскольку не все пострадавшие доживают до приезда скорой помощи. Оставшееся 1/3 — инвалидностью 1-й и 2-й групп.

На тяжесть травмы при нырянии влияет высота, с которой прыгает человек, а также его вес и глубина водоема. "Одна секунда разделяет человека от собственного решения, которое может стоить ему здоровья и даже жизни", — подчеркивают врачи.

Операция, операционный стол. СС0

Пациенты с «травмой ныряльщика» нуждаются в экстренной оперативной помощи, рассказывает Евгений Геннадьевич. Для их спасения в больнице выполняют все необходимые для лечения подобных травм методы и средства. Это стабилизирующие операции с использованием металлоконструкций и имплантов для восстановления анатомического соотношения и опорной функции позвоночника.

В больнице врачи и медсестры делают все, что в их силах. Однако не всегда удается помочь восстановиться человеку.

"Нередко пациенты, рискнувшие нырнуть в незнакомом месте, остаются парализованными. При повреждении спинного мозга нарушается связь головного мозга с туловищем, — говорит заведующий реанимационным отделением Алексей Иванов. — Как следствие, перестают двигаться руки и ноги, возникают проблемы с дыханием и пищеварением, страдают все органы человека. Зачастую такие пациенты находятся на искусственной вентиляции легких. Были случаи, когда поддерживающая терапия требуется в течении всей последующей жизни человека".

Больница. Медицина. unsplash.com

Профилактика травм

Предотвратить страшную трагедию просто – достаточно соблюдать элементарные правила:

избегайте купания в незнакомых и не оборудованных для этой цели местах;

в незнакомом водоеме исследуйте его глубину и состояние дна;

не прыгайте в воду во время шторма;

откажитесь от ныряний в нетрезвом состоянии.

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