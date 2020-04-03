Вкусные панголины. Знаменитый алтайский профессор рассказал, кто развязал коронавирус и когда мы будем спасены

В информационном пространстве вокруг нового коронавируса сложилась ситуация гораздо худшая, чем с самим вирусом. Соцсети и мессенджеры наводнили слухи и ничем не подтвержденные данные, которые пугают население, несмотря на всю мощь официальных заявлений. Доктор медицинских наук, профессор Яков Шойхет рассказал, как возникли коронавирусы, почему до сих пор нет вакцины и когда мы сможем победить пандемию.

Спокойные ученые

— Почему пока нет эпидемии , связанной с каким-либо вирусом , мы о нем ничего не знаем? В отношении нового коронавируса медицина предупреждала нас?

— Дело не в том, что мы не знаем, а в том, что ученые начинают распознавать вирусы с момента проявления, после мутаций генома существующих видов. Сегодня мы говорим о новом заболевании, но диагностировать эту ситуацию мы начали аж с 1937 года, когда коронавирусы впервые были выделены у цыплят.

В 1965 году впервые на культуре клеток эмбриональной трахеи культивировали коронавирус человека. В 2000 году узнали, что у коронавируса есть 15 серотипов. В 2003-м открыли тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) — так называемую атипичную пневмонию. И вот здесь стало понятно, что коронавирусы — это не игрушки.

Долгое время считалось, что не нужно изучать эти вирусы, потому что они не передаются человеку, это была проблема ветеринарии. Я помню доклад профессора Александра Чучалина на конгрессе Российского респираторного общества несколько лет назад. Он говорил, что нужно заняться коронавирусами. Но ученых успокаивало то, что до XXI века не было тяжелых эпидемий среди людей.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

Если бы раньше занялись проблемой, может, сейчас готовность была бы больше. Но все-таки надо отдать должное ученым-вирусологам, которые за короткое время расшифровали геном нового коронавируса, что позволило сразу определить, какие химические соединения могут воздействовать на него.

Все эпидемиологические процессы носят случайный характер. Надо быть всегда готовым, чтобы наблюдать за ними. Сегодня в мире есть мощные лаборатории. Им надо дать возможность спокойно работать и информировать население.

Мне нравится выражение «думай о лучшем, но готовься к худшему». Всегда нужно иметь некий запас прочности.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

Верблюды и панголины

— Как появились коронавирусы?

— В нашей стране нет очагов. В странах с более теплым и влажным климатом коронавирусы существуют у представителей животного мира разных сообществ (енотов, хорьков, барсуков, верблюдов, летучих мышей и других).

Некоторые виды коронавирусов распространились и на человека, обычно через промежуточных хозяев. Есть три наиболее опасных для человека коронавируса. Начало было положено в 2002 году с тяжелого острого респираторного синдрома в южных провинциях Китая. Хозяином стали гималайские циветы, в 2012-м при среднеазиатском синдроме — верблюды.

В случае с новым коронавирусом промежуточным хозяином выступили панголины. Они считаются не только мясным деликатесом, но и мощным лекарством, особенно при онкологии. Для меня такое «лекарство», конечно, было открытием.

Панголин. СС0.

— Почему , по-вашему , заболевание началось именно с рынка Уханя?

— Если вы пойдете на наш рынок, то купите тушу животного. Восточные и южные рынки — совсем другое. Чтобы товар не портился на жаре, его везут и продают живьем. В таких местах возникают взаимодействия между популяциями разных животных и человека. Это огромный очаг не только вирусов, но и бактериальных и грибковых инфекций.

— Если геном коронавируса раскрыт , то почему так долго нет вакцины? Ее ждет весь мир.

— За две-три недели можно сделать вакцинный препарат. Это еще не вакцина. Надо изучить, не несет ли она дополнительные риски, связанные с опухолевыми процессами, аномалиями развития организма, токсичностью и так далее. Надо ответить на вопрос, есть ли разница в воздействии препарата на животных и человека.

Это целый ряд специальных исследований. За полгода сделать их можно, но это не значит, что вакцина сразу получит распространение на все страны мира.

Китай. СС0

Баловаться нельзя

— В сети полно фейков на тему коронавируса , информация очень противоречивая.

— У нас появились лжеученые, которые сбивают с толку не только общество, но и научные организации. С такими делами, которые касаются жизни многих людей, баловаться нельзя.

Дошло до того, что теперь даже ученые советы в институтах собираются, чтобы развенчивать фейки. На научных заседаниях, представьте, приходится опровергать многие высказывания в интернете и прессе. Надеюсь, в конце концов за этих людей возьмутся всерьез, потому что это не шутки.

— Появляется много прогнозов по распространению вируса. Кто-то говорит , что он захватит всю планету. У вас есть свой прогноз?

— Это не совсем правильно, потому что в разных частях света прогрессия будет разной. И сначала всегда идет возрастание заболеваемости и летальности, потому что мало людей, которые способны себя защищать, они ведь никогда с таким не сталкивались. Затем идет уменьшение.

Такие кривые зависят от очень многих факторов. Это ведь не просто статистика и не линия, уходящая в бесконечность, а большое научное исследование, может быть, выявление новых, скрытых пока очагов или, допустим, новых видов вирусов, вызывающих ТОРС.

Составлять прогнозы без глубокого исследования динамики того или иного микромира — дело неблагодарное и довольно сложное.

Коронавирус. Врач. СС0

Другой вопрос, что в период, когда заболеваемость прогрессирует, важно сбить ее рост. И чем раньше, тем лучше. В этом смысле те меры, которые сейчас принимаются, в частности нерабочая неделя, — очень сильное решение. Линия непрерывного роста заболеваемости должна прерваться.

Семидневного срока недостаточно, чтобы победить вирус. Но сбить темпы роста возможно. И надо ловить каждый день. Очень жаль, что многие этого не понимают.

Наплевательское отношение

— Пока одни решают , что делать , другие едут на шашлыки…

— Это преступление. Надо понимать, что если в семье появится один зараженный, то судьба всех остальных домочадцев будет предрешена. Это преступление и против коллег, друзей, всех, с кем рядом ты ходишь по улице.

Люди ведь еще поехали на отдых в страны с высоким риском. А теперь их надо обратно самолетами вывозить. Я считаю, что когда уговоры бесполезны, нужно применять юридические меры.

Заболеваемость сейчас резко растет за счет людей в возрасте до 40 лет. Это как раз те молодые люди, которые наплевательски относятся и к своему здоровью, и к здоровью окружающих.

Коронавирус. CC0

— Может быть , они так относятся , потому что прочитали , что заражаются и умирают чаще люди старшего возраста , поэтому думают , что их это не коснется.

— Это совершенно неверно. По статистике, на возрастных людей приходится больше любых заболеваний, не только коронавирусных. Особенно важно и опасно сочетание инфекционного процесса и системных патологий — болезней сердечно-сосудистой системы, тромбозов сосудов и тромбоэмболии легких, язв желудка и кишечника с кровотечением, септического шока и т. д.

Поэтому тяжесть болезни и летальность намного выше у пожилых людей. Но это вовсе не значит, что у молодежи не может быть тяжелых форм заболевания.

Как уничтожить вирус

— Летальность при коронавирусе действительно высока?

— Информация в интернете, конечно, создает накал страстей, но на самом деле новый коронавирус не ставит каких-то рекордов по летальности.

Вот некоторые цифры, озвученные на заседании ученого совета Дальневосточного федерального университета. Общее количество случаев ТОРС — 8098, умерли 774 пациента (9,6%). От среднеазиатского респираторного синдрома умерли 866 человек из 2519 зараженных (34,4%). Новым коронавирусом на момент объявления пандемии (11 марта) заболели 118 319 человек, умерли 4292 (3,6%).

Если мы посмотрим на летальность от гриппа среди невакцинированных групп риска, это 1,5%.

Вирус. rosnauka.ru

— Наверное , первые страхи у людей появились после заявления о том , что вирус невозможно уничтожить.

— Никакой сверхустойчивостью новый коронавирус не обладает. Уже 20 лет при разных других гриппозных процессах используют, например, ингавирин, рибавирин, интерферон бета, триазавирин, калетру и другие.

На самом деле есть и препараты, и дезинфицирующие средства. Все жирорастворяющие дезинфектанты весьма активны в отношении коронавирусов.

Лекарства. СС0

Высокая квалификация

— Сейчас горбольницу № 5 перепрофилируют в госпиталь. Перестраивается , наверное , вся медицина. Это беспрецедентный случай для края?

— На моей памяти такого не было раньше. По сути это стало возможным лишь сейчас, когда мощность медицинских технологий значительно увеличилась. Высока техническая оснащенность, высока и врачебная квалификация.

Новый вирус отличается большой скоростью появления осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, легких, желудочно-кишечного тракта и прочих систем организма.

Допустим, попал человек в инфекционное отделение. Раньше инфекционисты могли просто проконсультироваться у пульмонолога, а сейчас с больным будет работать целая группа врачей со специальным оборудованием.

Люди ведь умирают не от самого вируса, а от появления многих осложнений. Именно поэтому у пожилых людей риск неблагоприятного исхода велик.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

В таких больницах, как пятая, есть возможность работать группами врачей — создавать блоки, моментально задействовать разных специалистов высокого уровня.

Мне нравится, что у нас в стране есть единые подходы к лечению, а не в каждой больнице свои. Только так можно быстро получить хорошие результаты.

Когда закончится пандемия

— Иммунитет от коронавируса появится?

— Определенно будет наращиваться иммунитет у переболевших людей, они не смогут тут же заразиться снова. Но этот иммунитет не пожизненный и не самый стойкий. Как и против гриппа. На два-три года всего. К тому времени мы сможем вакцинировать население.

Трудно сказать, когда эта ситуация с коронавирусом закончится. Потому что мы не можем прогнозировать изменения климата в тех или иных странах и, соответственно, изменения в разных сообществах животных в разных частях света.

Но возьмите чуму или черную оспу. Где они сейчас? Их удалось победить. В любом случае человечество выживает и размножается. Не думаю, что новый коронавирус катастрофически повлияет на прогрессирование смертности.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

— Мы теперь все знаем , что надо чаще мыть руки. А почему нужно защищать слизистые оболочки?

— Иммунитет вырабатывается как раз на слизистых оболочках. Поэтому надо беречь нос, рот и глаза. И не забывать о кишечнике.

Коронавирус имеет свойство сосредотачиваться в нижних отделах кишечника. С точки зрения медицины это очень большая проблема. Особенно опасны кровотечения из язв.

— Насколько далеко мы кашляем? Говорят , что нужно соблюдать дистанцию в два-три метра.

— Коронавирусы не летают сами по себе, а распространяются только с аэрозолем при кашле и чихании. И дольше всего сохраняют свою жизнеспособность в биологических жидкостях. При этом зона распространения коронавируса в воздухе не очень большая.

Проникнуть внутрь организма вирусу помогает сухая среда. В этом смысле ультрафиолетовые лампы неэффективны, поскольку сушат кожу. Сейчас есть аппараты, внутри которых источник ультрафиолетовых лучей, через него продувается воздух. Это позволяет избежать осушения слизистых оболочек и кожи и при этом убить вирус.

Больница. Дмитрий Лямзин

— Многие ученые высказывались о том , что коронавирус исчезнет к лету. Что думаете?

— Эпидемия закончится, да. Но сам коронавирус никуда не денется.

Вы знаете, что летом, когда влажность снижается, заболеваемость падает. Как только повысилась влажность и велика стала разница между комнатной и уличной температурой, начинаются грипп и ОРВИ.

У заболеваний, связанных с коронавирусом, тоже будет сезонность, и они станут возникать раз в несколько лет, но уже в условиях, когда есть вакцина.