Власти Алтая назвали места, где можно привиться от COVID-19 без предварительной записи

Предварительная запись на вакцинацию против коронавируса не нужна в двух диагностических центрах Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В диагностических центрах Барнаула и Бийска продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно без предварительной записи», — подчеркивают власти.

Так, в Диагностическом центре Алтайского края в Барнауле на проспекте Комсомольском, 75а пациентов ждут в регистратуре (окно № 9). Здесь вакцинацию против COVID-19 проводят по будням с 13:00 до 19:30 в кабинетах № 538 и № 114.

Что касается консультативно-диагностического центра Бийска на улице Советской, 33, то здесь прививку можно сделать в будни с 08:00 до 16:00. Пациентов ждут в кабинете № 118.

Всего в прививочной кампании в Алтайском крае участвуют 88 медицинских организаций.