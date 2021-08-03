Власти Алтайского края расширяют реаниманиционные отделения ковидных госпиталей

Более 400 млн рублей выделили власти Алтайского края ковидным госпиталям региона. Более половины этой суммы направлено на создание дополнительных мест в отделениях реанимации и замену оборудования, сообщают « Вести Алтай ». Ранее эластине раз рассказывали, что летняя вспышка заболеваемости коронавирусом сопровождается больших количеством тяжелобольных пациентов.

Аппараты ИВЛ , газификаторы , концентраторы

Закуплено 80 комплектов для лечения самых тяжелых пациентов, их установят в больницах региона до конца этой недели.

В комплект входит аппарат для искусственной вентиляции легких, специальная койка, монитор, на который выводятся данные о состоянии больного, шприцевой насос, с помощью которого в организм вводят лекарства, и прибор для удаления жидкости из легких.

44 комплекта заменят изношенное обрудование. Еще 36 будут использовать для увеличения вместимости реанимационных отделений в больницах Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Заринска и Алейска.

Еще около 200 млн рублей выделили на покупку дополнительного оборудования для ковидных госпиталей. Так, в бийскую больницу № 2 и Славгородскую ЦРБ поставят газификаторы. Для госпиталей закупают 200 кроватей и такое же количество кислородных концентраторов.

Минздрав взял работу ковидных госпиталей на контроль. zdravalt.ru

Третья волна в цифрах

Ранее власти региона заявили, что количество тяжелобольных сегодня заметно больше, чем в период осенне-зимнего подъема заболеваемости коронавирусом — с октябре-декабре 2020 года.

Так, 1 августа, по данным оперштаба, количество тяжелобольных в ковидных госпиталях края достигло пика за все время пандемии: 869 человек. Это 22% от количества госпитализированных пациентов с коронавирусом и вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. И это максимум за все время.

Во время осенне-зимней вспышки 2020 года доля тяжелых составляла не более 14%.

Вообще, третья волна, которую переживает население края, развивалась чрезвычайно быстро: с 1 июня по 1 июля количество госпитализированных возросло в 4,4 раза, или с 589 до 2573 человека (считая пациентов с коронавирусом и с так называемой вирусной пневмонией, похожей на COVID-19).

На 1 августа в ковидных госпиталях находилось 3856 пациентов — то есть в 6,5 раз больше, чем в первый день лета.