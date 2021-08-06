6 августа
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Здоровье

Власти Новосибирской области решили закрыть часть ковидных госпиталей

В Новосибирской области решили закрыть часть коронавирусных госпиталей. Власти заявили о снижении числа тяжелых больных.

Коронавирус. Врачи.
Коронавирус. Врачи.
CC0

«Количество пациентов, находящихся в стационарах, позволяет нам дальше заниматься перепрофилированием коечного фонда — с нескольких медицинских учреждений, задействованных для лечения больных коронавирусом, мы сняли направления на госпитализацию, — цитирует министра здравоохранения области Константина Хальзова Тайга.инфо.

По словам Хальзова, «требуется меньше госпитализаций»: «Видим уменьшение тяжести состояния, поэтому коечный фонд позволяет высвобождать медучреждения для оказания помощи по их основному профилю».

Ковид-статистика

По последним данным оперштаба, в регионе госпитализированы 4230 человек с коронавирусом и подозрением на него. За сутки число снизилось на 117 пациентов. В реанимации находятся 325, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 46.

При этом 1−5 августа в регионе ежедневно умирали 8−12 пациентов.

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