Власти отказались от плана к осени привить от ковида 60% россиян

Власти отказались от идеи вакцинировать 60% жителей России, пишет «Дождь» со ссылкой на план вакцинации, который федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом начал отправлять в регионы.

По новому плану, сделать прививку против коронавируса должны хотя бы 30−35% граждан, а для группового иммунитета стали учитывать и тех, кто переболел.

Источники издания в руководстве двух регионов заявили, что план привить 60% населения остается в силе, но сдвигается с осени на конец года. При этом для Москвы, по данным источников, сроки остаются теми же — 60% взрослых жителей с антителами к ковиду к 1 сентября, пишет polit.ru.

Темпы вакцинации в России за последние дни набрали хорошую динамику, однако к осени добиться уровня, необходимого для коллективного иммунитета, не получится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим с вами, что только на этой неделе у нас более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне. Несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы», — цитирует РИА Новости Пескова.

В России прививочная кампания идет с декабря 2020 года.