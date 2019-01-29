Власти рассказали, на сколько сократилось число врачей в поликлиниках

Число врачей в поликлиниках сократилось в сравнении с целевыми показателями и с 2018 годом, следует из материалов к семинару с высшими должностными лицами субъектов РФ по вопросам реализации нацпроекта, которые цитирует РИА Новости .

Согласно материалам, количество врачей в поликлиниках снизилось, а 2017−2018 годы до 79% от необходимого. В 2016 году показатель составлял 85,9%.

По прогнозу реализации нацпроекта «Здравоохранение», вернуться к показателю 2016 года удастся лишь к 2021 году: «Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях: базовое значение — 79,7%, 2019 год — 81%, 2021 год 86%, 2024 год — 95%".

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на отчет Контрольно-счетной палаты Москвы о реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)», что в 2017 году врачей и медсестер в столице стало меньше, чем оговорено в государственных гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи, пишет polit.ru.

Но столичный департамент здравоохранения опроверг сообщения о дефиците врачей в московских больницах и поликлиниках — в городской администрации утверждают, что обеспеченность Москвы врачами выше, чем в Лондоне, Берлине и Токио.