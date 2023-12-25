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Здоровье

Власти российских регионов отменяют введенные ранее ограничения абортов

После слов Путина о правах женщин региональные власти пересматривают ранее принятые решения о запрете абортов, сообщают "Известия".

Аборт.
Аборт.
Анна Зайкова

Президент РФ Владимир Путин на прямой линии заявил, что "права и свободы женщин должны соблюдаться".

После этих слов в регионах начали комментировать ошибочность своих решений.

Так, власти начали отрицать, что есть рекомендации о запрете абортов в частных клиниках.Также заявили, что основная причина инициативы — претензии к качеству процедуры в этих организациях.

В некоторых регионах отметили, что запрет абортов — это "путь в никуда", и ущемлять репродуктивные права женщин не будут.

Ранее в Госдуме не поддержали запрет на аборты в частных клиниках.

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