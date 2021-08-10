Власти Уханя за пять дней проверили на ковид всех 11,3 млн жителей города. 9 заболевших

11,3 млн жителей проверили за пять дней.

По словам замсекретаря правительства Уханя Ли Тао, в городе взяли тесты у всех жителей, кроме детей до шести лет и студентов, которые уехали на летние каникулы.

Власти уточняют — прошли тестирование 11 млн 285 тыс. человек.

Коронавирус нашли у девятерых человек, всех их отправили на карантин.

О том, что в Ухане, с которого началась пандемия коронавирусной инфекции, власти проверят всех жителей на коронавирус, стало известно 3 августа, пишет polit.ru. В городе появились новые случаи заражения впервые в июня 2020 года.

В районе Уханя, где обнаружились новые случаи ковида, введен карантин.

Часть станций метро закрыта, действует масочный режим, пассажирам измеряют температуру.