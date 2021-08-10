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Здоровье

Власти Уханя за пять дней проверили на ковид всех 11,3 млн жителей города. 9 заболевших

Власти китайского города Ухань завершили всеобщее тестирование на коронавирус, пишет «Синьхуа».

Китай, вирус.
Китай, вирус.
CC0

11,3 млн жителей проверили за пять дней.

По словам замсекретаря правительства Уханя Ли Тао, в городе взяли тесты у всех жителей, кроме детей до шести лет и студентов, которые уехали на летние каникулы.

Власти уточняют — прошли тестирование 11 млн 285 тыс. человек.

Коронавирус нашли у девятерых человек, всех их отправили на карантин.

О том, что в Ухане, с которого началась пандемия коронавирусной инфекции, власти проверят всех жителей на коронавирус, стало известно 3 августа, пишет polit.ru. В городе появились новые случаи заражения впервые в июня 2020 года.

В районе Уханя, где обнаружились новые случаи ковида, введен карантин.

Часть станций метро закрыта, действует масочный режим, пассажирам измеряют температуру.

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