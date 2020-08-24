Внимательно к каждому. Как в Барнауле пройти медосмотр для детского сада и школы за один день

Подготовка к детском саду и школе — это не только карандаши и тетради, но и большой трудо- и нервозатратный медосмотр, который может растянуться на неделю и больше. В сети клиник для детей и их взрослых «Здоровое поколение» (г. Барнаул) знают, как пройти его быстро, недорого и с радостью для ребенка и родителей.

Все за один день

Важно, что медицинский осмотр в клинике «Здоровое поколение» можно пройти за один день. С утра можно сдать анализы и пройти часть врачей, потом перерыв на «покушать и поспать», что тоже важно для здоровья ребенка, а вечером завершить все приемы.

В клинике предусмотрели и прием по выходным. Если родителям неудобно растягивать медосмотр на весь день, то в субботу можно сделать все в один этап. Процедура занимает около двух-трех часов. Этот вариант подходит тем, кто не может отпроситься с работы в будний день.

Процедурный кабинет Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение»

Когда все анализы сданы и заключения врачей получены, педиатр заполнит медицинскую карту и поставит допуск. Саму медкарту можно купить в магазине или аптеке, а можно приобрести фирменную от клиники «Здоровое поколение».

Важно, что у медицинского центра имеются все лицензии и права для удостоверения прохождения медосмотра, так что вам не придется еще и заверять медкарту в поликлинике по месту жительства, с ней можно сразу идти в школу или детский сад.

При этом не обязательно ждать результатов, сидя в клинике. Врач сам позвонит, когда карта будет готова, и ее можно будет забрать в удобное время. Более того, педиатр обратит внимание родителей на результаты анализов, которые отклоняются от нормы, даст советы и порекомендует дополнительных специалистов в случае необходимо.

Клиника «Здоровое поколение» Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение»

Индивидуальный план

В «Здоровом поколении» есть две программы детских медосмотров. Первая — стандартная — по приказу Минздрава № 514Н: в нее входит прием у педиатра, невролога, хирурга, отоларинголога, стоматолога, офтальмолога, гинеколога или андролога.

Однако чаще родители выбирают расширенную программу, в которую помимо вышеназванных врачей могут входить логопед, психоневролог, ортопед, а также дополнительные анализы.

Программы для детсадовцев и школьников несколько отличаются, полную информацию о том, каких врачей нужно пройти, можно получить на сайте сети клиник «Здоровое поколение»

Дополнительно в клиниках можно поставить все необходимые прививки, включая пробу Манту и другие, необходимые ребенку по возрасту. В наличии есть все импортные и отечественные вакцины, которые нужно ставить ребенку согласно Национальному календарю вакцинации.

Если ребенок уже побывал во всех нужных врачебных кабинетах в своей поликлинике, но допуск педиатра не получен, можно сделать это в «Здоровом поколении», принеся все справки. Здесь есть отдельная услуга по заполнению карты. Специалист клиники тщательно проверит документы, заполнит карту и поставит допуск.

Офтальмологический кабинет Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение» Осмотр невролога Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение» Осмотр Лор-врача Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение»

Сколько это стоит

Сеть клиник «Здоровое поколение» предлагает выгодные цены на детский медосмотр, которые не поменялись за последние несколько лет. Стоимость варьируется от 3700 до 7400 рублей. Действуют акции и скидки.

Цена зависит, в том числе, от того, каких специалистов нужно пройти. Бывает так, что в поликлинике по месту жительства уже получены заключения некоторых врачей, осталось пройти лишь часть, но они недоступны. Можно приобрести «частичный» медосмотр, то есть только тех врачей и анализы, которые вы еще не прошли. Причем осмотр любого специалиста по программе медкомиссии обойдется дешевле, чем обычный прием.

Зона ожидания Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение»

Дети любят врачей

В сети клиник «Здоровое поколение» работают более 70 врачей, большинство из которых специалисты высшей категории со стажем работы более 15−20 лет.

Дети любят врачей клиники, потому что сами доктора влюблены в свое дело и искренне заинтересованы в результате лечения.

Игровая зона Фото предоставлено клинокой «Здоровое поколение»

В «Здоровом поколении» есть интересные игровые зоны, а в процедурном кабинете показывают мультики. После процедур ребенок может выбрать в специальном сундучке маленький подарок за храбрость.

Детские врачи — члены российских профессиональных ассоциаций, авторы научных работ, кандидаты медицинских наук, педагоги, обладатели статусных наград. Среди них есть настоящие звезды, которые известны на весь край — врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Денис Фуголь, главный внештатный оториноларинголог края Мария Зулинская, главный краевой детский аллерголог Наталья Шахова, главный специалист Алтайского края по инфекционным болезням у детей, врач-педиатр Галина Филиппова, главный городской детский пульмолог Ольга Белова и многие другие.

Регистратура Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение»

В «Здоровом поколении» уже более 12 лет следуют своему девизу «Внимательно к каждому». У врачей достаточно времени на прием, они не будут торопиться, досконально разберутся во всем, качественно обследуют и останутся на связи с пациентом до полного выздоровления.

Тел. +7 (3852) 55-67-00 — единая справочная пн-пт 8.00−19.00; сб 9.00−18.00; вс 9.00−16.00

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