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Здоровье

Во время пандемии россияне стали вдвое меньше хворать другой болезнью

Коронавирус почти вдвое снизил случаи заболеваемости кишечными инфекциями, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Мыло.
Мыло.
СС0

За восемь месяцев 2019 года в России зафиксировали 502 103 случая острых кишечных инфекций, а за тот же период 2020 года — 296 692 случая.

Основными причинами появления острых кишечных инфекций являются нарушение технологии приготовления блюд, неправильное хранение продуктов, нарушение личной гигиены во время готовки, отметили в ведомстве.

И напомнили, что личная гигиена — лучший способ профилактики.

Чаще всего возбудители инфекций попадают в организм с пищей и водой, к детям — через грязные руки и игрушки, пишет Lenta.ru.

В ведомстве призвали тщательно мыть фрукты, а свежие овощи и зелень выдерживать в солевом растворе не менее 10 минут.

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