Во время пандемии россияне стали вдвое меньше хворать другой болезнью

Коронавирус почти вдвое снизил случаи заболеваемости кишечными инфекциями, сообщается на сайте Роспотребнадзора .

За восемь месяцев 2019 года в России зафиксировали 502 103 случая острых кишечных инфекций, а за тот же период 2020 года — 296 692 случая.

Основными причинами появления острых кишечных инфекций являются нарушение технологии приготовления блюд, неправильное хранение продуктов, нарушение личной гигиены во время готовки, отметили в ведомстве.

И напомнили, что личная гигиена — лучший способ профилактики.

Чаще всего возбудители инфекций попадают в организм с пищей и водой, к детям — через грязные руки и игрушки, пишет Lenta.ru.

В ведомстве призвали тщательно мыть фрукты, а свежие овощи и зелень выдерживать в солевом растворе не менее 10 минут.