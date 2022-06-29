Вокруг и около печени. Краевая больница скорой медицинской помощи внедряет новый вид операций

В краевой больнице скорой помощи будут делать шунтирование печени. Трансляцию такого вмешательства показали на региональной хирургической конференции. Алтайские врачи учатся останавливать кровотечения при циррозе печени, от которого погибает каждый третий пациент.

ТИПС поможет

Новая для края операция называется «трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (ТИПС)». Ее алтайским коллегам показал гость из Москвы, профессор кафедры хирургических болезней университета им. Н.И. Пирогова Владимир Шиповский.

Суть операции в том, что врач устанавливает стент, с помощью которого меняется кровоток в печени, чтобы кровь могла течь в обход пораженного органа. Под контролем рентгена, сверху, через полую вену катетер попадает в портальную вену, далее в печеночную, по катетеру проводят стент и устанавливают в воротную вену, разгружая больную печень от излишнего кровотока и спасая жизнь человеку.

К показаниям для проведения подобных вмешательств относится кровотечение, которое возникает при циррозе печени. Это жизнеугрожающее состояние, при котором каждый третий больной погибает.

После такой операции пациент может прожить долгие годы. Конечно, больная печень требует пересадки. Главное, что после ТИПС человек доживет до такой пересадки и не умрет от кровотечения.

Операция ТИПС. Пресс-служба БСМП № 1.

Что такое цирроз

Цирроз— это конечная стадия многих заболеваний печени. Его причиной часто называют злоупотребление алкоголем. И это так: в 50% случаев цирроз возникает из-за алкогольной болезни печени. Однако причиной могут стать:

болезни обмена , связанные с избыточным накоплением железа , меди и других элементов;

связанные с избыточным накоплением железа меди и других элементов; аутоиммунные поражения;

заболевания сосудистой системы;

длительный прием лекарственных препаратов , которые оказывают токсическое действие на печень;

которые оказывают токсическое действие на печень; неалкогольная жировая болезнь печени , которая связана с накоплением большого количества свободных жирных кислот в гепатоцитах ( печеночных клетках).

Развивается цирроз одинаково: нарушается строение печени, на месте разрушенных гепатоцитов образуются узлы, так называемые ложные дольки. Проще говоря, печень «зарастает» фиброзной — соединительной — тканью, не способной выполнять функции здоровых клеток органа.

Цирроз печени необратим, лечение направлено на остановку прогрессирования фиброза и профилактику развития осложнений.

Цифра 200 тысяч новых случаев цирроза печени ежегодно регистрируют в России.

Печень. Цирроз. vseojkt.ru.

Каковы симптомы болезни

Нарушения в работе печени иногда не дают о себе знать. Сама печень болеть не может: анатомия не позволяет. На ней нет болевых рецепторов. Болевой симптом дает ее оболочка (капсула) или соседние органы, что может сигнализировать о появившейся проблеме.

Насторожить должны сниженная трудоспособность и дискомфорт в животе, преимущественно в правом подреберье. Эта боль не бывает острой, она ноющая и длительная. Общая слабость и повышенная утомляемость, а также признаки несварения — причина проверить орган.

Среди серьезных симптомов: зуд и пожелтение кожи, нарушения менструального цикла у женщин, импотенция у мужчин.

Врач может обнаружить внешние признаки цирроза: покраснение на ладонях и стопах (пальмарная эритема), сосудистые звездочки, уменьшение волосяного покрова в подмышечных впадинах, белые ногти.

У мужчин с циррозом печени отмечают гинекомастию — увеличение грудных желез. Причиной тому сниженный уровень тестостерона и повышенный уровень эстрадиола (женского полового гормона).

Полную картину заболевания может дать только комплексное обследование, поэтому пациента с подозрением на цирроз ждет длинный диагностический этап. Иногда одни и те же процедуры и анализы нужно будет проходить неоднократно.

Операция ТИПС. Пресс-служба БСМП № 1.

Кровь и вода

При циррозе печени, по словам Владимира Шиповского, возникает два жизнеугрожающих состояния. Первое — асцит, проще говоря, водянка: скопление свободной жидкости в брюшной полости. Он становится следствием цирроза печени в 75% случаев.

На первом этапе асцит может выявить только УЗИ. Впоследствии он заметен невооруженным глазом: живот у пациентов сильно увеличивается в размерах, сосуды расширяются, кожа натягивается, становится сухой, шелушится, нарастает вес.

Если не заниматься профилактикой цирроза и не лечить его, возникает второе осложнение: та самая портальная гипертензия — повышается давление в воротной вене, которая несет кровь от желудка, тонкой и толстой кишки, селезенки через печень в системный кровоток.

Вследствие цирроза печень становится плотнее, что повышает сопротивление току крови. Но в то же время объем крови, который должен протекать через печень, не уменьшается, и кровь начинает искать пути оттока через другие вены (пищевода и желудка), минуя печень. Это влечет расширение вен, случаются кровотечения, которые практически не оставляют шансов на жизнь.

Анализ крови. pexels.com

Дорогая и редкая технология

Владимир Шиповский говорит, что Барнаул стал первым городом Сибири, где будет внедрена эта передовая технология.

Операция ТИПС малоинвазивна: все проходит через прокол величиной два миллиметра — и почти безболезненна, ее делают под местной анестезией.

Спустя несколько дней у пациента может появиться небольшой дискомфорт в животе. Послеоперационный период занимает всего четыре-пять дней. Больной может быть выписан уже на следующий день после операции.

В Барнауле Владимир Шиповский выполнил свою 320-ю операцию ТИПС, он обладает наибольшим в стране опытом их проведения. В России всего два центра, где эта технология налажена: в Ростове-на-Дону и в Москве, в 57-й городской больнице, где и работает Шиповский.

Профессор говорит, что это одна из наиболее сложных рентгенхирургических операций, потому столько редка. Более того, не все врачи информированы о новейших методах. А еще для ТИПС необходимо специальное оборудование — ангиографический комплекс ценой в десятки миллионов рублей.

Заместитель главного врача краевой больницы скорой помощи Дмитрий Устинов говорит, что за год в хирургическое отделение поступает около 150 пациентов с осложнениями цирроза печени. В основном это люди трудоспособного возраста — 40−50 лет. Около 30% из них спасти не удается. Поэтому проблема внедрения ТИПС более чем актуальна. По словам врача, методика позволяет продлить жизнь пациенту в среднем на 10 лет.