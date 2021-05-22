Восемь человек скончались за сутки от коронавирусной инфекции в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 48 пациентов, восемь скончались, передает краевой оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 51 096 человек, в том числе 3 473 ребенка. Всего выздоровело 46 049 человек, 3 152 — умерли.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 552 человека. Еще 154 пациента лежат в больнице с вирусной пневманией. Количество тяжелобольных — 155, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 63.

132 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, лечатся на дому.

Количество новых случаев

Барнаул — 21,

Бийск — 6,

Рубцовск — 5,

Камень — на — Оби — 4,

Петропавловский район — 3,

Заринск , Славгород , Зональный , Родинский районы — по 2 заболевших,

Славгород Зональный Родинский районы — по 2 заболевших, Благовещенский , Быстроистокский , Егорьевский , Ельцовский , Калманский , Краснощековский , Немецкий национальный , Павловский , Поспелихинский , Ребрихинский , Рубцовский , Советский , Тогульский , Топчихинский районы — по 1 заболевшему.

Количество привитых

Всего в Алтайский край поступило 298 107 комплектов вакцины против коронавируса.

На утро 22 мая в регионе вакцину получили 231 059 человек: из них 44 258 пациента получили первую дозу, а 186 801 привиты полностью.