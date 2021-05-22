Восемь человек скончались за сутки от коронавирусной инфекции в Алтайском крае

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 51 096 человек, в том числе 3 473 ребенка. Всего выздоровело 46 049 человек, 3 152 — умерли.
На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 552 человека. Еще 154 пациента лежат в больнице с вирусной пневманией. Количество тяжелобольных — 155, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 63.
132 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, лечатся на дому.
Количество новых случаев
- Барнаул — 21,
- Бийск — 6,
- Рубцовск — 5,
- Камень — на — Оби — 4,
- Петропавловский район — 3,
- Заринск, Славгород, Зональный, Родинский районы — по 2 заболевших,
- Благовещенский, Быстроистокский, Егорьевский, Ельцовский, Калманский, Краснощековский, Немецкий национальный, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Советский, Тогульский, Топчихинский районы — по 1 заболевшему.
Количество привитых
Всего в Алтайский край поступило 298 107 комплектов вакцины против коронавируса.
На утро 22 мая в регионе вакцину получили 231 059 человек: из них 44 258 пациента получили первую дозу, а 186 801 привиты полностью.