«Восстание» машин. В Бийске карет скорой насчитали больше, чем медиков

Как сообщает «Бийский рабочий», в 2022 году Алтайский край купил 13 машин скорой и 12 «неотложек».
Одна из них досталась Бийску. Однако в городе отмечают дефицит медиков.
«В нашем распоряжении 29 автомобилей, которые постоянно выходят на линии», — подчеркнул главврач городской больницы № 2 Алексей Карнаухов.
По его словам, машины обслуживают Бийск, а также Зональный и Бийский районы.
Машины скорой, как утверждается, в хорошем состоянии и круглосуточно работают.
Но рабочей силы мало. Кроме того, многие сотрудники болеют.