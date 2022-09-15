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Здоровье

«Восстание» машин. В Бийске карет скорой насчитали больше, чем медиков

Машин скорой помощи оказалось больше, чем медиков в Бийске. Рабочей силы не хватает.

Скорая помощь
Скорая помощь
altairegion22.ru

Как сообщает «Бийский рабочий», в 2022 году Алтайский край купил 13 машин скорой и 12 «неотложек».

Одна из них досталась Бийску. Однако в городе отмечают дефицит медиков.

«В нашем распоряжении 29 автомобилей, которые постоянно выходят на линии», — подчеркнул главврач городской больницы № 2 Алексей Карнаухов.

По его словам, машины обслуживают Бийск, а также Зональный и Бийский районы.

Машины скорой, как утверждается, в хорошем состоянии и круглосуточно работают.

Но рабочей силы мало. Кроме того, многие сотрудники болеют.

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