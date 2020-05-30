Вот и все. Новосибирский «Вектор» разработал вакцину от коронавируса в виде капель в нос

Клинические испытания вакцины, которая пока не получила название, «Вектор» будет проводить в июне. И если они пройдут удачно, то к сентябрю у человечества будет эффективный препарат. Животные, на которых проводились опыты, перенесли вакциону хорошо и победили COVID-19, добавил Максютов.

«Схема введения этого препарата интерназальная, то есть он просто закапывается в нос», — прокомментировал разработку ученый.

Пандемия коронавируса началась на планете 31 декабря прошлого года из китайского города Ухань. Причины ее появления неизвестны.

По данным на 30 мая, в мире от новой коронавирусной инфекции COVID-19 скончались почти 369 тыс. человек, а заразились инфекцией — более 6 млн. человек.

Факт выздоровления подтвердился у 2,7 млн человек.