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Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по применению ибупрофена и парацетамола против коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали не принимать при подозрении на коронавирус противовоспалительные препараты на основе ибупрофена и предпочесть им парацетамол, пишет Welt.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Рекомендация представителя ВОЗ прозвучала вслед за заявлением министра здравоохранения Франции Оливье Верана, который сообщил в Twitter, что прием ибупрофена может усугубить состояние заболевших коронавирусом.

По словам пресс-секретаря ВОЗ Кристиана Линдмайера, препарат не следует употреблять без консультаций с врачом, поскольку на текущий момент продолжаются исследования возможных негативных последствий приема ибупрофена для заболевших COVID-19, пишет bfm.ru.

Между тем делать однозначных выводов о негативном действии препарата при коронавирусе нельзя — проведено недостаточно исследований, эксперты изучают данные, подчеркнул пресс-секретарь ВОЗ.

Последние данные

На 18 марта в мире число зараженных COVID-2019 составляет 194651 человек, погибли — 7882. Выздоровели 81102 человека.

По последним данным, в соседних с Алтайским краем регионах в зону заражения попали Хакасия, Красноярский край (по одному человеку), Кемеровская область (2 человека). В приграничном с краем Казахстане — заражены COVID-2019 33 человека.

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