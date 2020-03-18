ВОЗ дала рекомендации по применению ибупрофена и парацетамола против коронавируса

Рекомендация представителя ВОЗ прозвучала вслед за заявлением министра здравоохранения Франции Оливье Верана, который сообщил в Twitter, что прием ибупрофена может усугубить состояние заболевших коронавирусом.
По словам пресс-секретаря ВОЗ Кристиана Линдмайера, препарат не следует употреблять без консультаций с врачом, поскольку на текущий момент продолжаются исследования возможных негативных последствий приема ибупрофена для заболевших COVID-19, пишет bfm.ru.
Между тем делать однозначных выводов о негативном действии препарата при коронавирусе нельзя — проведено недостаточно исследований, эксперты изучают данные, подчеркнул пресс-секретарь ВОЗ.
Последние данные
На 18 марта в мире число зараженных COVID-2019 составляет 194651 человек, погибли — 7882. Выздоровели 81102 человека.
По последним данным, в соседних с Алтайским краем регионах в зону заражения попали Хакасия, Красноярский край (по одному человеку), Кемеровская область (2 человека). В приграничном с краем Казахстане — заражены COVID-2019 33 человека.