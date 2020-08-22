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Здоровье

ВОЗ назвала возможные сроки завершения пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сравнил ситуацию с COVID-19 и эпидемией «испанского гриппа» в 1918 году и сказал, что пандемия может закончиться через два года, пишет РИА Новости.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

«В нашей ситуации есть большее количество технологий, чтобы остановить вирус. У нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года».

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что организация создала рабочую группу по определению мутаций COVID-19.

По ее словам, необходимо провести больше исследований, чтобы определить, какое влияние мутации оказывают на заболевание и его поведение.

Цифра

Бболее 22,2 миллиона случаев заражения коронавирусом выявлено в мире, свыше 782 тысяч человек скончались, по последним данным ВОЗ.

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