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Здоровье

ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса, он не из лаборатории

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 марта опубликовала итоговый доклад поездки своих экспертов в китайский город Ухань, откуда в январе прошлого года начала распространяться по планете новая коронавирусная инфекция.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
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В ВОЗ полагают, что версия лабораторного происхождения COVID-19 маловероятна. Наиболее правдоподобным выглядит переход вируса к человеку через некоего «промежуточного носителя».

Всего эксперты ВОЗ провели в Ухани около месяца. Они выдвинули гипотезу, что самой вероятной причиной распространения коронавируса является «торговля дикими животными либо на рынке морепродуктов „Хуанань“ в Ухане, либо где-то поблизости», пишет «Газета.ru».

Напомним, что 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового COVID-19 пандемией.

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