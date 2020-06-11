ВОЗ поразился низкой смертности от COVID-19 в России

Всемирная организация здравоохранения считает факт низкой смертности в России очень необычным. Оно не сопоставимо с жертвами в других странах, пишет РИА «Новости».

Низкие цифры специалисты связывают с большим количеством тестирования населения.

«Мы видим, когда количество тестов увеличивается, сокращается смертность. Но будет важно, чтобы Россия оценила то, как проводится сертификация на смерть от COVID-19, чтобы быть уверенным, что это делается аккуратно и должным образом», — заявил директор программы ВОЗ Майкл Райан на брифинге в Женеве.

По его мнению, Россия также должна пояснить, как медики фиксируют случай смерти от вируса.

«Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их», — приводит слова эксперта «Интерфакс».

Он также заметил, что в некоторых других странах есть вероятность завышения цифр смертности от коронавируса, хотя на это могли повлиять совсем другие заболевания.