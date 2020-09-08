ВОЗ посоветовал готовиться к новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир должен готовиться к новой пандемии и необходимо вкладывать все ресурсы в развитие здравоохранения.

По его мнению, именно здравоохранение станет фундаментом для нормального функционирования социальной, политической и экономической сферы. Поэтому необходимо вкладываться в услуги по выявлению, предотвращению и борьбе с заболеваниями, пишут РИА «Новости».

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии являются частью жизни. Но когда придет следующая пандемия, мир должен быть готов гораздо больше, чем он был готов сейчас», — добавил Гебрейесус.

По данным главы ВОЗ, хорошую динамику по предотвращению распространения коронавирусной инфекции показали те страны, которые тщательно подготовились после вспышек атипичной пневмонии, ближневосточного респираторного синдрома, кори, полиомиелита, Эболы, гриппа и других заболеваний.

Сейчас во всем мире выявлено 26,7 миллионов случаев заражения COVID-19, скончались 876 тысяч человек.