ВОЗ предупредила о возможности второй волны коронавируса

После окончания распространения первой волны коронавирусной инфекции в мире может последовать вторая, заявила в эфире телеканала « Россия 24 » представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Везде, где прошла первая волна, предупреждаем, что возможна вторая», — подчеркнула Вуйнович. Она также указала на важность того, чтобы люди поняли — опасность не прошла.

Представитель ВОЗ также акцентировала внимание на том, что по ее мнению, снимать введенные ранее ограничения еще рано, поскольку послабления грозят ростом смертности больных COVID-19.

Ранее Мелита Вуйнович уже указывала на то, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, так как у большинства людей нет иммунитета от этого заболевания.

Вспышка новой коронавирусной инфекции была объявлена пандемией еще в первой половине марта. В мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 318 тысяч человек.