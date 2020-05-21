ВОЗ предупредила о возможности второй волны коронавируса

«Везде, где прошла первая волна, предупреждаем, что возможна вторая», — подчеркнула Вуйнович. Она также указала на важность того, чтобы люди поняли — опасность не прошла.
Представитель ВОЗ также акцентировала внимание на том, что по ее мнению, снимать введенные ранее ограничения еще рано, поскольку послабления грозят ростом смертности больных COVID-19.
Ранее Мелита Вуйнович уже указывала на то, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, так как у большинства людей нет иммунитета от этого заболевания.
Вспышка новой коронавирусной инфекции была объявлена пандемией еще в первой половине марта. В мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 318 тысяч человек.