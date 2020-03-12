ВОЗ признала новый коронавирус пандемией

Распространение нового коронавируса имеет характер пандемии, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости . Таким образом в ВОЗ признали, что заболевание действительно распространяется в мировых масштабах.

«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится», — сказал Гебрейесус.

Также глава ВОЗ обратился с призывом к странам, где нет инфицированных пациентов, или же их число не превышает десяти, сделать все необходимое для предотвращения проникновения вируса и его распространения.

Кроме того Гебрейесус выразил уверенность в том, что в странах, где уже зарегистрировано большое количество зараженных, есть возможность избежать увеличения новых случаев заболевания коронавирусом.

«Мы убеждены, что хотя это и первый коронавирус, который был объявлен пандемией, это будет также первый коронавирус, который можно сдержать и контролировать», — резюмировал глава ВОЗ.