ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавирусной инфекции, чтобы вакцины хватило на большее число людей, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября», — сказал Гебрейесус.

Он допустил, что мораторий нужно будет продлить, чтобы вакцинировать как можно больше людей до конца года.

ВОЗ озабочена тем, что в мире возникло неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В более бедных странах прививки получили гораздо меньше людей, чем в более богатых, пишет polit.ru.

В России ревакцинация от коронавируса началась 1 июля.