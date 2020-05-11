ВОЗ: Россия вышла на плато по коронавирусу

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович высказала предположение, что с учетом статистики последних дней Россия вышла на плато по коронавирусу COVID-19.

Начало снятия ограничений в стране допустимо при снижении заражений COVID-19 в течение двух недель, пишет Bloomberg.

Вуйнович обратила внимание на то, что суточный прирост заражений COVID-19 стабилизировался. По ее словам, несмотря на увеличение числа заболевших за сутки в 10 тысяч, сам рост составляет 5,5% от общего числа. Это ниже ключевого уровня в 7%, пишет bfm.ru.

В России наблюдается самый низкий уровень смертности из-за COVID-19 — ниже 1%. Это является наименьшим показателем среди стран, входящих в топ-10 по числу заболевших (сейчас Россия находится на пятом месте по этому показателю).

Однако показатель смертности в России может увеличиться в ближайшие недели.

«Это означает, что в будущем умрет больше людей», — заявила Вуйнович.

Вуйнович выразила мнение, что российское правительство должно внимательно следить за возможными новыми вспышками вируса, чтобы вводить точечные, а не всесторонние ограничительные меры, пишет РБК.

О названии

Плато называют этап, когда достигается пик заболеваемости и затем этот показатель остается примерно на одном уровне. Но какая-то динамика при этом все равно сохраняется, пишет anews.com.