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Здоровье

ВОЗ: Россия вышла на плато по коронавирусу

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович высказала предположение, что с учетом статистики последних дней Россия вышла на плато по коронавирусу COVID-19.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Начало снятия ограничений в стране допустимо при снижении заражений COVID-19 в течение двух недель, пишет Bloomberg.

Вуйнович обратила внимание на то, что суточный прирост заражений COVID-19 стабилизировался. По ее словам, несмотря на увеличение числа заболевших за сутки в 10 тысяч, сам рост составляет 5,5% от общего числа. Это ниже ключевого уровня в 7%, пишет bfm.ru.

В России наблюдается самый низкий уровень смертности из-за COVID-19 — ниже 1%. Это является наименьшим показателем среди стран, входящих в топ-10 по числу заболевших (сейчас Россия находится на пятом месте по этому показателю).

Однако показатель смертности в России может увеличиться в ближайшие недели.

«Это означает, что в будущем умрет больше людей», — заявила Вуйнович.

Вуйнович выразила мнение, что российское правительство должно внимательно следить за возможными новыми вспышками вируса, чтобы вводить точечные, а не всесторонние ограничительные меры, пишет РБК.

О названии

Плато называют этап, когда достигается пик заболеваемости и затем этот показатель остается примерно на одном уровне. Но какая-то динамика при этом все равно сохраняется, пишет anews.com.

«Выход на плато происходит, когда количество новых случаев заболеваемости сегодня не превышает количества новых случаев вчера. То есть когда ежедневный прирост составляет примерно одно и то же число человек», — объясняла заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

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