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Здоровье
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ВОЗ включила отказ от прививок в число глобальных угроз

ВОЗ опубликовала новый список глобальных угроз, в который организация впервые включила отказ от прививок.

Шприц. Прививка.
Шприц. Прививка.
СС0

По данным ВОЗ, нежелание вакцинироваться угрожает прогрессу, которого удалось добиться в борьбе с болезнями. Вакцинация — один из самых экономически эффективных способов избежать заболеваний и предотвращает 2−3 миллиона смертей в год, отмечают эксперты организации.

ВОР также указывает, что в мире за последнее время на 30% увеличились случаи заболевания корью. Однако дело не только в отказе от прививок — причины комплексные. В ряде стран, где корь почти искоренили, наоборот, повысилась заболеваемость, пишет «Популярная механика».

Всего в списке ВОЗ 10 угроз. Помимо отказа от прививок, это:

  • загрязнение воздуха и изменение климата
  • неинфекционные болезни (диабет или рак)
  • глобальная пандемия гриппа
  • трудные жизненные условия в связи с конфликтами и экологическими кризисами
  • антибиотикорезистентность
  • Эбола и другие опасные инфекции
  • слабая первичная медико-санитарная помощь
  • лихорадка денге
  • ВИЧ.
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