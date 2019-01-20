ВОЗ включила отказ от прививок в число глобальных угроз

ВОЗ опубликовала новый список глобальных угроз, в который организация впервые включила отказ от прививок.

По данным ВОЗ, нежелание вакцинироваться угрожает прогрессу, которого удалось добиться в борьбе с болезнями. Вакцинация — один из самых экономически эффективных способов избежать заболеваний и предотвращает 2−3 миллиона смертей в год, отмечают эксперты организации.

ВОР также указывает, что в мире за последнее время на 30% увеличились случаи заболевания корью. Однако дело не только в отказе от прививок — причины комплексные. В ряде стран, где корь почти искоренили, наоборот, повысилась заболеваемость, пишет «Популярная механика».

Всего в списке ВОЗ 10 угроз. Помимо отказа от прививок, это: