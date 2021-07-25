ВОЗ заявила об исчезновении некоторых видов рака

По словам ученых, рак легких можно победить, отказавшись от сигарет. Большое количество исследований в этой области доказывают, что именно табачный дым приводит к развитию онкозаболеваний.

Рак печени побороть удастся с помощью отказа от злоупотребления алкоголем. В данную категорию также относят рак толстой кишки. А с помощью вакцины можно будет нейтрализовать еще одного возбудителя рака печени — гепатит B. Причем, в России ее делают бесплатно, она входит в национальный прививочный календарь.

Также отмечается, что рак шейки-матки можно будет побороть, если справиться с его возбудителем — вирусом папилломы человека, что можно будет также сделать с помощью вакцинации.

Исследования показывают, что привитые девочки в подростковом возрасте 13−14 лет спустя десятилетие реже проявляют склонности к опухолевой патологии шейки матки.