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Здоровье

Воздух в Барнауле опять признали одним из самых грязных в стране

Барнаул вновь фигурирует в списке городов с наиболее загрязненным воздухом. На сей раз краевая столица была включена в этот перечень Росгидрометом.

Смог в Барнауле. Июль 2019.
Смог в Барнауле. Июль 2019.
Анна Зайкова, altapress.ru.

«Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха в 2018 году включает 22 города с общим числом жителей в 5,1 млн человек», — говорится в ежегоднике Росгидромета «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год».

Как уточняет ТАСС, в перечень таких городов включены: Абакан, Новокузнецк, Ангарск, Норильск, Петровск-Забайкальский, Барнаул, Братск, Свирск, Зима, Селенгинск, Иркутск, Улан-Удэ, Искитим, Усолье-Сибирское, Красноярск, Черемхово, Кызыл, Черногорск, Лесосибирск, Чита, Минусинск и Шелехов.

Отметим, что в прошлом году Росгидромет оценил качество воздуха в 246 российских городах. Оказалось, что почти в 90% из этих населенных пунктов зафиксировано превышение норм загрязнения.

При этом, как подчеркивают в ведомстве, загрязнение воздуха является пятым по значимости фактором риска смертности в мире.

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