Воздух в Барнауле опять признали одним из самых грязных в стране

«Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха в 2018 году включает 22 города с общим числом жителей в 5,1 млн человек», — говорится в ежегоднике Росгидромета «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год».
Как уточняет ТАСС, в перечень таких городов включены: Абакан, Новокузнецк, Ангарск, Норильск, Петровск-Забайкальский, Барнаул, Братск, Свирск, Зима, Селенгинск, Иркутск, Улан-Удэ, Искитим, Усолье-Сибирское, Красноярск, Черемхово, Кызыл, Черногорск, Лесосибирск, Чита, Минусинск и Шелехов.
Отметим, что в прошлом году Росгидромет оценил качество воздуха в 246 российских городах. Оказалось, что почти в 90% из этих населенных пунктов зафиксировано превышение норм загрязнения.
При этом, как подчеркивают в ведомстве, загрязнение воздуха является пятым по значимости фактором риска смертности в мире.