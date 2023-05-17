Возьмите трубку! «Аптеки Алтая» завели робота Ксению

В «Аптеках Алтая» теперь работает новая система оповещения. Робот Ксения звонит клиентам, чтобы сказать, что нужный препарат можно забрать в аптеке.

Многие рецепты ставят на так называемый отложенный спрос – когда на эту минуту лекарства в аптеке нет. Теперь, когда необходимый препарат привезут, пациентам позвонит робот Ксения.

В день робот сейчас совершает до 600 звонков, что помогает оперативно сообщить пациенту о наличии его препарата.

Раннее «горячая линия» «Аптек Алтая» принимала порядка 1500 звонков в день, около 30% остаются непринятыми, поскольку операторов не хватало. Эти же сотрудники «горячей линии» и приглашали пациентов получить доставленный в аптеку препарат или объясняли, почему его сейчас невозможно получить.

Робот призван облегчить работу операторов и помочь людях, которые получают льготные лекарства.

Номер телефона, с которого звонит Ксения - 8 (385-2) 50-72-16. В «Аптеках Алтая» убедительно просят сохранить этот номер и брать трубку при входящем вызове.