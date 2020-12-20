Возраст ни при чем. Врач назвал причину тяжелой формы течения коронавируса

Хронические заболевания и преклонный возраст увеличивают риск заразиться коронавирусом, но не факт, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Об этом рассказал сосудистый хирург Амиран Демуров в интервью радио Sputnik .

Внутри группы риска по коронавирусу есть люди, имеющие повышенный шанс получить тяжелую форму течения болезни.

Это люди с предрасположенностью к тромбообразованию. При ее наличии легкого течения коронавирусной инфекции не будет.

По словам врача, при развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются.

«Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции», — рассказал хирург.

Демуров также добавил, что категорически нельзя заниматься самолечением и принимать без указания врача препараты, которые разжижают кровь. Антикоагулянты могут привести к кровотечениям, которые сложно останавливать.